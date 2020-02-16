Сборная России заняла 3-е место в командной гонке на ЧМ по конькобежному спорту

Мужская национальная команда России заняла третью строчку в командной гонке на чемпионате мира по конькобежному спорту, который проходит в Солт-Лейк-Сити (США).

Команда в лице Александра Румянцева, Данила Семерикова Сергея Трофимова смогла преодолеть дистанцию за 3:37.240.

Первое место заняла сборная Нидерландов, в составе Свена Крамера, Дауве де Вриса и Патрика Руса. Они показали время 3:34.687.

Замкнула призовую тройку сборная Японии. Команда в составе Рёсуке Цутия, Сейтаро Итинохе и Шейна Уильясона преодолела дистанцию за 3:36.416.

Мужчины. Командная гонка преследования. Солт-Лейк-Сити, США

1. Нидерланды (Свен Крамер, Дауве де Врис, Патрик Рус) — 3:34.687.

2. Япония (Рёсуке Цутия, Сейтаро Итинохе, Шейн Уильясон) — +1.72.

3.Россия (Александр Румянцев, Данил Семериков Сергей Трофимов) — +2.55.