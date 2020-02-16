Кулижников: хотел сняться с дистанции на 1000 м, но в итоге побил мировой рекорд

25-летний российский конькобежец Павел Кулижников, завоевавший две золотые медали и установивший мировой рекорд на проходящем в США чемпионате мира по конькобежному спорту, подвёл итоги турнира и рассказал о своих эмоциях.

«Я вообще сняться хотел с «тысячи». На раскатке ничего сделать не мог, рука у меня висячая, но решили, что форма в принципе хорошая и почему бы не пробежать. Пробежал — и вот мировой рекорд. Очень помог Руслан Мурашов, с которым мы бежали в паре. У меня обычно на разгоне соперников нет, и это не помогает, а тут всё сработало на пользу. Отлично всё сложилось. В поворотах было непросто, но мне удалось с этим справиться.

Очень тяжёлый чемпионат мира для меня — травма, но два золота есть. Я очень рад, хотя и правда пришлось непросто», — приводит слова Кулижникова «Р-Спорт».

Кулижников установил мировой рекорд в забеге на 1000 м, преодолев дистанцию за 1 минуту 5,697 секунды. Предыдущее достижение принадлежало голландцу Кьелду Нёйсу – 1.06,18. Ранее Павел стал чемпионом мира на дистанции 500 м.