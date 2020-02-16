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Хальфварссон снялся со «Ски Тура» из-за болезни. Он был изолирован от команды

Хальфварссон снялся со «Ски Тура» из-за болезни. Он был изолирован от команды
Другие / Лыжный спорт 0

Шведский лыжник Калле Хальфварссон отказался от продолжения борьбы на «Ски Туре». Как сообщает Expressen, причиной такого решения стала болезнь спортсмена.

На протяжении предыдущей недели Калле испытывал проблемы с желудком. Кроме того, у шведа были диагностированы признаки простуды, в результате чего он был изолирован от команды.

В первой гонке «Ски Тура» Калле финишировал на 45-й позиции, отстав от победившего норвежца Сьюра Рёте на 1 минуту 52,2 секунды.

«Болезнь могла вспыхнуть в любую минуту. Это была не самая лучшая неделя. Если говорить о гонке, не знаю, был ли я когда-нибудь так плох. Это была пародия на выступление», — заявил Хальфварссон.

Лучшим из россиян во вчерашней гонке на 15 км свободным стилем стал лидер общего зачёта Кубка мира Александр Большунов, финишировавший пятым.

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