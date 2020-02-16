Хальфварссон снялся со «Ски Тура» из-за болезни. Он был изолирован от команды

Шведский лыжник Калле Хальфварссон отказался от продолжения борьбы на «Ски Туре». Как сообщает Expressen, причиной такого решения стала болезнь спортсмена.



На протяжении предыдущей недели Калле испытывал проблемы с желудком. Кроме того, у шведа были диагностированы признаки простуды, в результате чего он был изолирован от команды.



В первой гонке «Ски Тура» Калле финишировал на 45-й позиции, отстав от победившего норвежца Сьюра Рёте на 1 минуту 52,2 секунды.



«Болезнь могла вспыхнуть в любую минуту. Это была не самая лучшая неделя. Если говорить о гонке, не знаю, был ли я когда-нибудь так плох. Это была пародия на выступление», — заявил Хальфварссон.



Лучшим из россиян во вчерашней гонке на 15 км свободным стилем стал лидер общего зачёта Кубка мира Александр Большунов, финишировавший пятым.