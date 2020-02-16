Саночница Иванова — о серебре чемпионата мира: знаю, что подвела маму и папу

Российская саночница, лидер общего зачёта Кубка мира Татьяна Иванова прокомментировала выступление на чемпионате мира в Сочи. 29-летняя спортсменка завоевала серебряную медаль в спринте.



«Вот и закончился для меня ЧМ в Сочи. Уезжаю отсюда с серебряной медалью спринта.



Хочу всем сказать огромное спасибо. Всем людям, которые меня поддержали после неудачи первого заезда. Мои соперницы. Некоторые сопереживали от души. Я это ценю. Тренеры других команд, вам спасибо.



Болельщики, мои дорогие болельщики и зрители, сегодня вы были на высоте. Вы поддерживали как могли, и я это чувствовала.



И хочу сказать спасибо своим тренерам. Знаю, как бы болеете за меня, переживаете вместе со мной все взлеты и падения.



Папа и мама, я знаю, что подвела, но мы пройдём через всё это и сделаем выводы.



Мои друзья, получаю от вас сотни сообщений. Вы для меня самые лучшие», — написала Иванова в своём «фейсбуке».

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