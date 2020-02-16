В московском баре погибла победительница конкурса по поеданию пирожных

15 февраля в одном из столичных баров 23-летняя москвичка погибла во время конкурса по поеданию пирожных. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.

Инцидент произошёл в баре в центре Москвы. Девушка находилась в заведении вместе с друзьями и решила принять участие в состязании по поеданию пирожных на скорость. Под конец конкурса лидировавшая участница попыталась съесть сразу несколько пирожных, однако подавилась и потеряла сознание.

Никто из присутствовавших не смог оказать пострадавшей необходимую помощь. Посетители бара вызвали скорую, но прибывшая на место бригада лишь констатировала смерть.