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В московском баре погибла победительница конкурса по поеданию пирожных

В московском баре погибла победительница конкурса по поеданию пирожных
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15 февраля в одном из столичных баров 23-летняя москвичка погибла во время конкурса по поеданию пирожных. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.

Инцидент произошёл в баре в центре Москвы. Девушка находилась в заведении вместе с друзьями и решила принять участие в состязании по поеданию пирожных на скорость. Под конец конкурса лидировавшая участница попыталась съесть сразу несколько пирожных, однако подавилась и потеряла сознание.

Никто из присутствовавших не смог оказать пострадавшей необходимую помощь. Посетители бара вызвали скорую, но прибывшая на место бригада лишь констатировала смерть.

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