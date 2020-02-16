Россиянин Тутариков поднялся на подиум гонки Red Bull Ice Cross в Японии

Российский юниор Егор Тутариков стал третьим в гонке по скоростному спуску на коньках Red Bull Ice Cross в Йокогаме (Япония) и сохранил шансы на чемпионский титул по итогам сезона.

Накануне решающего заезда этапа в Йокогаме чемпионскую гонку с небольшим отрывом друг от друга возглавляли француз Артур Ришале-Чаудер, финн Лееви Накари, а также россиянин Егор Тутариков. В финал вместе с тремя лидерами сезона пробился действующий обладатель титула лучшего молодого райдера планеты Джо-Джо Веласкес. Во время заезда американец нарушил правила, и судейская бригада присудила Веласкесу четвёртое место. Благодаря этому на высшую ступень пьедестала почёта поднялся Лееви Накари, серебром был награждён Ришале-Чаудер, бронзу получил Егор Тутариков.

«Очень рад подиуму. Всю жизнь мечтал попасть в тройку на этапе ATSX 1000. После квалификации, которую провёл на среднем уровне, я попал в хорошую сетку и практически без проблем прошёл в финал. По пути к решающей гонке было несколько напряжённых моментов, но эти трудности я смог преодолеть. Перед финалом мне стало плохо — закружилась голова, тошнило. Видимо, сказался недосып из-за смены часовых поясов, а также квалификационных заездов в ночное время суток, да и усталость после пяти забегов», – поделился эмоциями Тутариков.

Российский спортсмен Дмитрий Мурлычкин стал 10-м в мужской гонке и закрепился на пятом месте в общем зачёте. Выступления в Йокогаме Мурлычкин начал достаточно уверенно и занял шестое место в квалификации. В субботней гонке Мурлычкин без особых проблем пробился в четвертьфинал, где встретился с соотечественником Германом Титовым, а также с канадцами Кайлом Кроксаллом и Стивеном Коксом. По результатам гонки оба канадца получили заветные путёвки в полуфинал японского этапа, а Мурлычкин закончил забег третьим.

Следующий этап Red Bull Ice Cross категории 1000 состоится в Подмосковье 21 марта.

Общий зачёт чемпионата мира по итогам гонки в Йокогаме (юниоры):

1. Лееви Накари (Финляндия) – 2200 очков.

2. Артур Ришале-Чаудер (Франция) – 2175.

3. Егор Тутариков (Россия) – 1950.

4. Джо-Джо Веласкес (США) – 1650.

5. Влад Иванов (Россия) – 1475.

Зачет чемпионата мира по итогам гонки в Йокогаме (мужчины):

1. Кэмерон Нааз (США) – 2200.

2. Кайл Кроксалл (Канада) – 2050.

3. Лука Даллаго (Австрия) – 1900.

4. Марко Даллаго (Австрия) – 1510.

5. Дмитрий Мурлычкин (Россия) – 1425.