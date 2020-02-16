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Большунов стал вторым в гонке преследования «Ски Тура». Победу одержал норвежец Голдберг

Большунов стал вторым в гонке преследования «Ски Тура». Победу одержал норвежец Голдберг
Другие / Лыжный спорт 0

Завершилась вторая гонка «Ски Тур». Победу в пасьюте одержал норвежец Пол Голдберг. Вторым, с отставанием в 0,3 секунды, стал лидер общего зачёта Кубка мира из России Александр Большунов. Третье место — у соотечественника Голдберга — Мартина Лёвстрёма Нюэнгета (+2,1).

FIS Ски тур 1. Эстерсунд, Швеция
Мужчины. Гонка преследования 15 км. Классический стиль

1. Пол Голдберг (Норвегия) — 34.50,8.
2. Александр Большунов (Россия) — +0,3.
3. Мартин Лёвстрём Нюэнгет (Норвегия) — +2,1…
12. Иван Якимушкин (Россия) — +58,3…
14. Андрей Мельниченко (Россия) — +1.02,0.
15. Денис Спицов (Россия) — +1.05,7.
16. Андрей Ларьков (Россия) — +1.06,9.
17. Евгений Белов (Россия) — +1.07,3…
20. Сергей Устюгов (Россия) — +1.40,5.

Лыжные гонки. Кубок мира-2019/20. FIS Ски Тур 1, Эстерсунд, Швеция
Мужчины. Гонка преследования 15 км. Классический стиль
16 февраля 2020, воскресенье. 16:00 МСК
Окончено
1
Пол Голдберг
Норвегия
34:50.8
2
Александр Большунов
Россия
+0.3
3
Мартин Лёвстрём Нюэнгет
Норвегия
+2.1
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