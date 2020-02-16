Большунов стал вторым в гонке преследования «Ски Тура». Победу одержал норвежец Голдберг

Завершилась вторая гонка «Ски Тур». Победу в пасьюте одержал норвежец Пол Голдберг. Вторым, с отставанием в 0,3 секунды, стал лидер общего зачёта Кубка мира из России Александр Большунов. Третье место — у соотечественника Голдберга — Мартина Лёвстрёма Нюэнгета (+2,1).



FIS Ски тур 1. Эстерсунд, Швеция

Мужчины. Гонка преследования 15 км. Классический стиль



1. Пол Голдберг (Норвегия) — 34.50,8.

2. Александр Большунов (Россия) — +0,3.

3. Мартин Лёвстрём Нюэнгет (Норвегия) — +2,1…

12. Иван Якимушкин (Россия) — +58,3…

14. Андрей Мельниченко (Россия) — +1.02,0.

15. Денис Спицов (Россия) — +1.05,7.

16. Андрей Ларьков (Россия) — +1.06,9.

17. Евгений Белов (Россия) — +1.07,3…

20. Сергей Устюгов (Россия) — +1.40,5.