Саночник Репилов завоевал вторую золотую медаль чемпионата мира в Сочи

Россиянин Роман Репилов завоевал вторую золотую награду на чемпионате мира по санному спорту, который проходит в Сочи. Ранее 23-летний спортсмен выиграл золото в спринте.
По сумме двух попыток Репилов показал время 1 минута 43,099 секунды. Серебро завоевал представитель Австрии Йонас Мюллер (1.43,131). Бронзовым призёром стал итальянец Вольфганг Киндль (1.43,301).
Россиянин Александр Горбацевич показал шестой результат (1.43,421), Семён Павличенко — седьмой (1.43,453), Максим Аравин — 11-й (1.43,653).
Мировое первенство по санному спорту завершится в Сочи сегодня, 16 февраля.
Санный спорт. Чемпионат мира. Мужчины. Сочи
1. Роман Репилов (Россия) — 1.43,099
2. Йонас Мюллер (Австрия) — 1.43,131
3. Вольфганг Киндль (Австрия) — 1.43,301
…
6. Александр Горбацевич (Россия) — +1.43,421
7. Семён Павличенко (Россия) — 1.43,453
…
11. Максим Аравин (Россия) — 1.43,653.
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