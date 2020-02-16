Саночник Репилов завоевал вторую золотую медаль чемпионата мира в Сочи

Россиянин Роман Репилов завоевал вторую золотую награду на чемпионате мира по санному спорту, который проходит в Сочи. Ранее 23-летний спортсмен выиграл золото в спринте.



По сумме двух попыток Репилов показал время 1 минута 43,099 секунды. Серебро завоевал представитель Австрии Йонас Мюллер (1.43,131). Бронзовым призёром стал итальянец Вольфганг Киндль (1.43,301).



Россиянин Александр Горбацевич показал шестой результат (1.43,421), Семён Павличенко — седьмой (1.43,453), Максим Аравин — 11-й (1.43,653).



Мировое первенство по санному спорту завершится в Сочи сегодня, 16 февраля.



Санный спорт. Чемпионат мира. Мужчины. Сочи



1. Роман Репилов (Россия) — 1.43,099

2. Йонас Мюллер (Австрия) — 1.43,131

3. Вольфганг Киндль (Австрия) — 1.43,301

…

6. Александр Горбацевич (Россия) — +1.43,421

7. Семён Павличенко (Россия) — 1.43,453

…

11. Максим Аравин (Россия) — 1.43,653.

Российский саночник Репилов одержал победу в спринте на чемпионате мира в Сочи