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Саночник Репилов завоевал вторую золотую медаль чемпионата мира в Сочи

Саночник Репилов завоевал вторую золотую медаль чемпионата мира в Сочи
Другие / Прочие виды спорта 0

Россиянин Роман Репилов завоевал вторую золотую награду на чемпионате мира по санному спорту, который проходит в Сочи. Ранее 23-летний спортсмен выиграл золото в спринте.

По сумме двух попыток Репилов показал время 1 минута 43,099 секунды. Серебро завоевал представитель Австрии Йонас Мюллер (1.43,131). Бронзовым призёром стал итальянец Вольфганг Киндль (1.43,301).

Россиянин Александр Горбацевич показал шестой результат (1.43,421), Семён Павличенко — седьмой (1.43,453), Максим Аравин — 11-й (1.43,653).

Мировое первенство по санному спорту завершится в Сочи сегодня, 16 февраля.

Санный спорт. Чемпионат мира. Мужчины. Сочи

1. Роман Репилов (Россия) — 1.43,099
2. Йонас Мюллер (Австрия) — 1.43,131
3. Вольфганг Киндль (Австрия) — 1.43,301

6. Александр Горбацевич (Россия) — +1.43,421
7. Семён Павличенко (Россия) — 1.43,453

11. Максим Аравин (Россия) — 1.43,653.

Российский саночник Репилов одержал победу в спринте на чемпионате мира в Сочи
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