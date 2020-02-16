Воронина: лишь в конце забега поняла, что смогу побить мировой рекорд

Российская конькобежка Наталья Воронина поделилась эмоциями после обновления мирового рекорда на чемпионате мира. Пройдя дистанцию 5000 метров за 6 минут 39,021 секунды, она стала второй россиянкой за 67 лет с лучшим результатом в мире в этой дисциплине.



«Когда я увидела 30,1 секунды после первого полного круга, то поняла, что это быстро. Но такая скорость далась мне легко, поэтому я подумала, что смогу сохранить её, но не осознавала, что была быстрее Мартины. Только когда мой тренер прокричал, что я на 2,5 секунды быстрее неё после 4600 м, я поняла, что смогу побить мировой рекорд», — цитирует Воронину ТАСС.



25-летняя спортсменка впервые выиграла золотую медаль чемпионата мира. Ранее она семь раз становилась на мировом первенстве третьей. В её активе также бронзовая медаль Олимпийских игр 2018 года в Пхёнчхане (Южная Корея).

Конькобежка Воронина с мировым рекордом завоевала золото ЧМ на дистанции 5000 м