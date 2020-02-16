Клебо — об участии в «Ски Туре»: не хочу продолжать

Норвежский лыжник Йоханнес Клебо близок к тому, чтобы сняться с лыжной многодневки «Ски Тур». Во второй гонке, пасьюте классическим стилем, он стал 25-м, более чем 2 минуты уступив лидеру. Несмотря на то что Йоханнес выходит на старт, его отставание от россиянина Александра Большунова в общем зачёте Кубка мира только увеличивается и составляет уже 502 очка.

Напомним, что Клебо пропускал этап Кубка мира в Фалуне из-за перелома пальца. Первую гонку «Ски Тура» он проехал с фиксирующей шиной, которая мало чем ему помогла.



«Не хочу продолжать. Не так, как сейчас. Нужно всё проанализировать. Быть так далеко позади не так весело. Стартовать должны другие, кто гораздо быстрее, чем я.

Было ли лучше без шины? Не так уж и велика разница. Получился ещё один плохой день. Проблема не только в руке – это сочетание всего. Сейчас решим, что буду делать дальше», — приводит слова Клебо NRK.

Отрыв Большунова от Клебо в общем зачёте Кубка мира увеличился до 502 очков