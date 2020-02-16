Лыжница Непряева сохраняет второе место в общем зачёте Кубка мира

Российская лыжница Наталья Непряева осталась на втором месте в общем зачёте Кубка мира после второй гонки «Ски Тура» — преследования на 10 км классическим стилем. Лидерство с большим отрывом сохраняет норвежка Терезе Йохауг, выигравшая обе гонки в Эстерсунде. Её соотечественница Хейди Венг занимает третье место.



Лыжные гонки. Общий зачёт Кубка мира. Женщины

После 25 гонок

1. Терезе Йохауг (Норвегия) — 1790.

2. Наталья Непряева (Россия) — 1260.

3. Хейди Венг (Норвегия) — 1214.



Следующая гонка «Ски Тура» — спринт свободным стилем – пройдёт 18 февраля в Оре (Швеция). Затем лыжники переедут в Норвегию. В Мерокере пройдёт масс-старт свободным стилем на 38 км. В Тронхейме – классический спринт и гонка преследования классическим стилем.