Лыжница Непряева сохраняет второе место в общем зачёте Кубка мира
Российская лыжница Наталья Непряева осталась на втором месте в общем зачёте Кубка мира после второй гонки «Ски Тура» — преследования на 10 км классическим стилем. Лидерство с большим отрывом сохраняет норвежка Терезе Йохауг, выигравшая обе гонки в Эстерсунде. Её соотечественница Хейди Венг занимает третье место.
Лыжные гонки. Общий зачёт Кубка мира. Женщины
После 25 гонок
1. Терезе Йохауг (Норвегия) — 1790.
2. Наталья Непряева (Россия) — 1260.
3. Хейди Венг (Норвегия) — 1214.
Следующая гонка «Ски Тура» — спринт свободным стилем – пройдёт 18 февраля в Оре (Швеция). Затем лыжники переедут в Норвегию. В Мерокере пройдёт масс-старт свободным стилем на 38 км. В Тронхейме – классический спринт и гонка преследования классическим стилем.
Йохауг выиграла гонку преследования на «Ски Тур», Непряева — 12-я
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