Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Другие / Новости /

Лыжница Непряева сохраняет второе место в общем зачёте Кубка мира

Лыжница Непряева сохраняет второе место в общем зачёте Кубка мира
Другие / Лыжный спорт 0

Российская лыжница Наталья Непряева осталась на втором месте в общем зачёте Кубка мира после второй гонки «Ски Тура» — преследования на 10 км классическим стилем. Лидерство с большим отрывом сохраняет норвежка Терезе Йохауг, выигравшая обе гонки в Эстерсунде. Её соотечественница Хейди Венг занимает третье место.

Лыжные гонки. Общий зачёт Кубка мира. Женщины
После 25 гонок

1. Терезе Йохауг (Норвегия) — 1790.
2. Наталья Непряева (Россия) — 1260.
3. Хейди Венг (Норвегия) — 1214.

Следующая гонка «Ски Тура» — спринт свободным стилем – пройдёт 18 февраля в Оре (Швеция). Затем лыжники переедут в Норвегию. В Мерокере пройдёт масс-старт свободным стилем на 38 км. В Тронхейме – классический спринт и гонка преследования классическим стилем.

Йохауг выиграла гонку преследования на «Ски Тур», Непряева — 12-я
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020