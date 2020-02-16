Российские саночники завоевали пять золотых медалей на домашнем чемпионате мира

Сборная России по санному спорту выиграла общекомандный медальный зачёт чемпионата мира, который прошёл с 14 по 16 февраля в Сочи.

Российские саночники завоевали восемь медалей — пять золотых, две серебряные и одну бронзовую. По два золота в активе Романа Репилова и Екатерины Катниковой, которые первенствовали в одиночных соревнованиях и в спринте. В соревнованиях двоек Александр Денисьев и Владислав Антонов заняли второе место, а в спринте стали обладателями золотых медалей. Серебряным призёром в спринте стала Татьяна Иванова, а Виктория Демченко завоевала бронзу в одиночных соревнованиях.

Второе место заняла команда Германии, в активе которой 5 медалей (2, 1, 2), третьей стала сборная Австрии – 3 награды (0, 2, 1).