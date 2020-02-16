Мужская сборная России по шорт-треку выиграла эстафетный зачёт Кубка мира

Мужская сборная России по шорт-треку заняла первое место в эстафетном зачёте Кубка мира.

На заключительном этапе соревнований в Дордрехте (Нидерланды) российская сборная в составе Дениса Айрапетяна, Даниила Ейбога, Константина Ивлиева и Александра Шульгинова заняла первое место в финале B эстафеты на 5000 м. В финале А команда Южной Кореи, которая могла потеснить сборную России с первого места, получила штраф и выбыла из соревнований. А победу одержали спортсмены из Канады.

Сборная России в общем зачёте Кубка мира набрала по сумме шести этапов 34 400 очков. Команда Южной Кореи, набрав 34 000 очков, заняла второе место, третьими стали китайцы – 26 640.

Женская сборная России, набрав 23 616 очков, стала пятой в зачёте Кубка мира в эстафете на 3000 м. Победила сборная Нидерландов – 33 120.