Борец-вольник Найфонов завоевал золото чемпионата Европы в весе до 86 кг

Российский борец вольного стиля Артур Найфонов завоевал золотую медаль чемпионата Европы, который проходит в Риме (Италия). В финальной схватке в весовой категории до 86 кг Найфонов нанёс поражение представителю Сан-Марино Милесу Амину со счётом 4:0. Бронзовыми призёрами стали словак Борис Макоев и белорус Расул Тихаев.

Найфонов принёс сборной России пятое золото соревнований. Ранее сегодня чемпионом Европы стал Александр Богомоев. Накануне победу праздновали Абдулрашид Садулаев, Азамат Тускаев и Курбан Шираев.

Также российские вольники Магомед Рамазанов и Магомедрасул Газимагомедов завоевали две серебряные награды соревнований.

В весовой категории до 125 кг Балдан Цыжипов в поединке за бронзу одолел представителя Украины Александра Хоцяновского со счётом 4:1.