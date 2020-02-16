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Загитова пообещала вернуться к соревнованиям в следующем сезоне

Загитова пообещала вернуться к соревнованиям в следующем сезоне
Другие / Фигурное катание 0

Олимпийская чемпионка, чемпионка мира и Европы, российская фигуристка Алина Загитова заявила о намерении вернуться к соревнованиям в сезоне-2020/2021.

«Сложный вопрос. Я для себя еще до конца не решила. Спасибо за то, что вы в меня верите и поддерживаете меня. Я попытаюсь и сделаю всё, что от меня зависит, чтобы на следующий сезон выйти на соревнования и радовать своими прокатами», — сказала Загитова в документальном фильме «Королева Алина» на японском телевидении.

Загитова приостановила карьеру в декабре 2019 года после финала Гран-при. Фигуристка отказалась от участия в чемпионате России, где проходил отбор на чемпионаты Европы и мира. Фигуристка выступает в шоу, готовится к сдаче ЕГЭ и поступлению в вуз.

Загитовой нужно возвращаться! Она всё-таки может побеждать юных российских чемпионок
Алина набралась сил, а её соперницам всё труднее. Чемпионат Европы всё перевернул с ног на голову.
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