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Сборная России стала второй в медальном зачёте ЧМ по конькобежному спорту

Сборная России стала второй в медальном зачёте ЧМ по конькобежному спорту
Другие / Конькобежный спорт 0

Сборная России заняла второе место в медальном зачёте чемпионата мира по конькобежному спорту на отдельных дистанциях, который состоялся в Солт-Лейк-Сити (США).

Россияне завоевали 3 золотые, 5 серебряных и 4 бронзовые награды. Золото выиграли Павел Кулижников на дистанции 500 м и 1000 м (мировой рекорд), а также Наталья Воронина на дистанции 5000 м (мировой рекорд).

В заключительный день соревнований призёрами чемпионата мира стали россиянки Евгения Лаленкова и Елизавета Казелина. В забеге на 1500 м Лаленкова показала второе время, в Казелина финишировала с третьим результатом. Победу одержала голландская спортсменка Ирен Вюст.

Первое место в медальном зачёте заняла сборная Нидерландов (7-5-2), третьими стали канадцы (3-2-4).

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