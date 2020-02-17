Сборная России стала второй в медальном зачёте ЧМ по конькобежному спорту

Сборная России заняла второе место в медальном зачёте чемпионата мира по конькобежному спорту на отдельных дистанциях, который состоялся в Солт-Лейк-Сити (США).



Россияне завоевали 3 золотые, 5 серебряных и 4 бронзовые награды. Золото выиграли Павел Кулижников на дистанции 500 м и 1000 м (мировой рекорд), а также Наталья Воронина на дистанции 5000 м (мировой рекорд).

В заключительный день соревнований призёрами чемпионата мира стали россиянки Евгения Лаленкова и Елизавета Казелина. В забеге на 1500 м Лаленкова показала второе время, в Казелина финишировала с третьим результатом. Победу одержала голландская спортсменка Ирен Вюст.



Первое место в медальном зачёте заняла сборная Нидерландов (7-5-2), третьими стали канадцы (3-2-4).