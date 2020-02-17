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Чептегей побил мировой рекорд в беге на 5000 м на шоссе

Чептегей побил мировой рекорд в беге на 5000 м на шоссе
Другие / Лёгкая атлетика 0

Чемпион мира в беге на 10 000 м представитель Уганды Джошуа Чептегей установил мировой рекорд на дистанции 5 км на шоссе, сообщает BBC. 23-летний спортсмен преодолел дистанцию в Монако за 12 минут и 51 секунду, превзойдя предыдущий мировой рекорд, установленный кениецем Ронексом Кипруто, на 27 секунд.

«У меня была мысль о том, что я могу пробежать быстрее 13 минут, так что, когда я понял, что ноги чувствуют себя хорошо, то решил побороться за рекорд», — сказал Чептегей.

Рекорд Джошуа ещё должен быть ратифицирован Международной федерацией лёгкой атлетики.

Вторым финишировал француз Джимми Грессье, установив рекорд Европы (13 минут 18 секунд). Третьим стал британец Ник Гулаб (13:27 — рекорд Великобритании).

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