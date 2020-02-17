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Тренер сборной России Бородавко рассказал, когда Непряева вернётся на Кубок мира

Тренер сборной России Бородавко рассказал, когда Непряева вернётся на Кубок мира
Другие / Лыжный спорт 0

Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко заявил, что Наталья Непряева сможет вернуться в строй на этапе Кубка мира в Лахти (Финляндия).

Ранее президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе сообщила, что Непряева снялась с многодневки «Ски Тур» из-за проблем со здоровьем. В стартовых гонках россиянка заняла 10-е и 12-е места.

«Во время гонки преследования, когда шёл дождь, Наталья почувствовала озноб. Ночью появились сопли, стало болеть горло, но температуры не было. Было принято решение сняться с соревнований и отправить её домой. Её возвращение будет на этапе Кубка мира в Лахти», — цитирует Бородавко РИА «Новости».

Этап Кубка мира в Лахти состоится с 29 февраля по 1 марта. В общем зачёте Кубка мира Непряева с 1260 баллами занимает второе место. Лидером является норвежская лыжница Терезе Йохауг (1790).

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