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Велогонщик Кудрявцев из-за допинга получил 4-летнюю дисквалификацию

Велогонщик Кудрявцев из-за допинга получил 4-летнюю дисквалификацию
Другие / Велоспорт 0

Российский велогонщик Евгений Кудрявцев дисквалифицирован за нарушение антидопинговых правил на четыре года, информирует сайт Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

Спортсмен был наказан за нарушение пункта Общероссийских антидопинговых правил «Наличие запрещённой субстанции, или её метаболитов, или маркеров в пробе, взятой из организма спортсмена». Дисквалификация отсчитывается с 18 июля 2019 года.

39-летний Кудрявцев является кандидатом в мастера спорта.

Ранее Федерация лыжных гонок России дисквалифицировала спортсменку Александру Колено на два года за употребление допинга. Спортсменка нарушила тот же пункт Общероссийских антидопинговых правил, что и Кудрявцев. Дисквалификация 20-летней спортсменки отсчитывается с 17 августа 2018 года. Колено не выступала в крупных международных турнирах и не занимала призовых мест на ведущих внутрироссийских соревнованиях.

Российская лыжница Колено дисквалифицирована на 2 года за нарушение антидопинговых правил
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