Тутберидзе: у Трусовой характер ближе к мужскому, а Косторная — настоящая девочка

Тренер Этери Тутберидзе рассказала о своих ученицах Алёне Косторной, Анне Щербаковой и Александре Трусовой, которые в первом сезоне среди взрослых поделили все медали финала Гран-при и чемпионата Европы.

«Все мои фигуристки — люди разные. У каждой есть свои собственные отличительные черты. Например, Саша Трусова очень любит бороться с рекордами. От обычных задач ей становится скучно, поэтому я всегда ставлю перед ней повышенные цели.

Все они разные по характеру. Например, у Саши характер ближе к мужскому. Она совершенно недовольна своим катанием. Алёна Косторная — настоящая девочка с девичьим характером. Она и плачет, и сердится на себя. А Аня Щербакова любит фигурное катание больше всего на свете.

Я ещё не до конца понимаю, как мои девочки будут развиваться и расти как спортсменки. Им теперь нужно привыкать к таким понятиям, как «имя» и «спортивный авторитет». Это означает, что им нужно учиться побеждать и завоевывать медали регулярно, как и положено стабильному спортсмену», — цитирует Тутберидзе «ИноСМИ» со ссылкой на японский телеканал TV Asahi.