Путин поздравил конькобежцев Кулижникова и Воронину с мировыми рекордами

Президент России Владимир Путин поздравил российских конькобежцев Павла Кулижникова и Наталью Воронину с завоеванием золотых медалей на чемпионате мира в Солт-Лейк-Сити и установлением мировых рекордов на дистанциях 1000 м и 5000 м соответственно.
«Поздравляю вас с триумфом. Вы на отлично справились с ответственными задачами, выступили уверенно, по-чемпионски. Завоевали двойное золото, установили новый мировой рекорд на дистанции 1000 метров. Желаю вам дальнейших успехов и всего самого доброго», — приводит телеграмму, адресованную Кулижникову, сайт Кремля.
«Поздравляю вас с блестящим выступлением в Солт-Лейк-Сити. В соревнованиях на дистанции 5000 метров вы продемонстрировали настоящие чемпионские качества, великолепную подготовку и мастерство. Обойдя именитых соперниц, установили новый мировой рекорд. Молодец! Желаю вам дальнейших успехов и спортивной удачи», — говорится в телеграмме, направленной Ворониной.
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