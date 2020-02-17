Первый канал покажет мужскую эстафету на этапе Кубка мира в Лахти

Первый канал продолжает прямые трансляции с Кубка мира сезона -2019/2020 по лыжным гонкам. После заключительной гонки «Ски Тура» болельщики смогут увидеть мужскую эстафету 4х7,5 км, которая состоится на 11-м этапе Кубка мира в Лахти (Финляндия). Трансляция начнётся 1 марта в 14:25 по московскому времени.

Розыгрыш Кубка мира в личном зачёте завершится 21 марта — на 16-м этапе в Кэнморе (Канада) пройдут гонки преследования.

После первых двух гонок лыжной многодневки «Ски Тура» общий зачёт Кубка мира среди мужчин возглавляет российский лыжник Александр Большунов. Его преимущество над идущим вторым норвежцем Йоханнесом Хёсфлотом Клебо составляет 502 очка.

Следующая гонка «Ски Тура», свободным стилем, состоится завтра, 18 февраля в Оре (Швеция).