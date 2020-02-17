Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Другие / Новости /

Загорски и Гурейро: до Олимпиады у нас ещё, условно, 20 шагов

Загорски и Гурейро: до Олимпиады у нас ещё, условно, 20 шагов
Другие / Фигурное катание 0

Бронзовые призёры чемпионата России — 2020 в танцах на льду Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро рассказали о целях на сезон и олимпийский цикл.

«С одной стороны, времени много. С другой — оно летит очень быстро. Основная цель, конечно, — Пекин. Очень хочется попасть на вторую Олимпиаду и выступить в Китае успешнее, чем в Корее. Главное — сохранить трудолюбие и желание. И всё получится. Когда идёшь к какой-то цели, не думаешь — хочу всё и сразу. Нужно думать, какие шаги предпринять, чтобы дойти до конечной задачи. Пока сконцентрированы на текущей подготовке, а до Олимпиады у нас ещё, условно, 20 шагов. И каждый из них важен», — приводит слова Загорски «Спорт Бизнес Online».

«Не стал бы делать громких заявлений и строить далеко идущие планы. Нужно делать небольшие шаги и катать на свой максимум. У нас есть свои зрители, болельщики во всём мире, и это главное. Приятно осознавать, что людям нравится наша работа. Значит, надо продолжать развиваться, со временем придёт и результат, отставание от мировых лидеров будет сокращаться. Нам всё по силам, мы всего пятый сезон полноценно катаемся вместе. А на международной арене — только четвёртый. У нас ещё много всего, что нужно выучить. Лучшие прокаты и лучшие сезоны определённо ещё впереди», — добавил Гурейро.

Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020