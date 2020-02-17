Загорски и Гурейро: до Олимпиады у нас ещё, условно, 20 шагов

Бронзовые призёры чемпионата России — 2020 в танцах на льду Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро рассказали о целях на сезон и олимпийский цикл.
«С одной стороны, времени много. С другой — оно летит очень быстро. Основная цель, конечно, — Пекин. Очень хочется попасть на вторую Олимпиаду и выступить в Китае успешнее, чем в Корее. Главное — сохранить трудолюбие и желание. И всё получится. Когда идёшь к какой-то цели, не думаешь — хочу всё и сразу. Нужно думать, какие шаги предпринять, чтобы дойти до конечной задачи. Пока сконцентрированы на текущей подготовке, а до Олимпиады у нас ещё, условно, 20 шагов. И каждый из них важен», — приводит слова Загорски «Спорт Бизнес Online».
«Не стал бы делать громких заявлений и строить далеко идущие планы. Нужно делать небольшие шаги и катать на свой максимум. У нас есть свои зрители, болельщики во всём мире, и это главное. Приятно осознавать, что людям нравится наша работа. Значит, надо продолжать развиваться, со временем придёт и результат, отставание от мировых лидеров будет сокращаться. Нам всё по силам, мы всего пятый сезон полноценно катаемся вместе. А на международной арене — только четвёртый. У нас ещё много всего, что нужно выучить. Лучшие прокаты и лучшие сезоны определённо ещё впереди», — добавил Гурейро.
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