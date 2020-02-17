В Калининграде убит двукратный чемпион СССР по горнолыжному спорту

15 февраля у входа на Центральный рынок Калининграда был убит двукратный чемпион СССР по горнолыжному спорту Вадим Янголенко, сообщает «Русский Запад». Уроженец Красноярска выиграл золото в слаломе на чемпионате СССР в 1985 и 1989 годах.

Вечером в субботу 63-летний предприниматель Фазиль Бахрамов, торгующий на рынке овощами и фруктами, открыл стрельбу из охотничьего карабина «Вепрь» по своим конкурентам — Янголенко и его жене Дарье, которая была беременна. 13-летнему сыну бывшего спортсмена, на глазах которого расстреляли родителей, удалось убежать. Убийца выстрелил себе в грудь и позже умер в больнице.

По данным следствия, мужчины давно конфликтовали не столько на коммерческой, сколько на бытовой почве. Последний конфликт, завершившийся трагедией, возник из-за неудачно припаркованной машины.