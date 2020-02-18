Крянин: Большунов этом сезоне тактически действует очень правильно

Член президиума Федерации лыжных гонок России, бронзовый призёр чемпионата мира 2001 года Сергей Крянин оценил шансы Александра Большунова на победу в общем зачёте Кубка мира-2019/20.

На текущий момент отрыв россиянина от идущего вторым норвежца Йоханнеса Клебо составляет 502 очка.

«У нас ещё чуть больше месяца соревнований, где может произойти всё что угодно. И Саше надо до конца бороться. Но шансы на победу есть. Преимущество у него очень хорошее. Главное теперь — его не растерять. В этом и заключается задача на конец сезона. Настрой у Большунова боевой. Будем надеяться, что всё сложится и почти через 30 лет наша страна вновь получит Кубок мира.

Может ли Клебо ещё догнать Большунова? В первую очередь он может сделать это за счёт спринта. Мы знаем, что он спринтерские гонки почти не проигрывает. Надо согласиться, что это лучший спринтер в мире. Когда Йоханнес в хорошей форме, его никто не может обыграть. А у Саши преимущество на дистанции. И самое главное, чтобы отрыв Большунова от Клебо на дистанции был больше, чем отрыв Клебо от Большунова на спринте. Тогда будет ещё больше шансов победить в общем зачёте.

Саша в этом сезоне тактически проводит гонки очень правильно. Можно иметь бешеное здоровье, но если тактически действуешь плохо, то проигрываешь. А сейчас у Большунова в этом плане всё намного лучше, чем раньше. Конечно, есть над чем работать и расслабляться не надо, но сейчас он уже не юноша, но мужчина", — приводят слова Крянина «Известия».