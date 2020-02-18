Саночник Репилов: на чемпионате мира соперники в шутку называли меня хитрецом

Российский саночник Роман Репилов оценил своё выступление на чемпионате мира, который прошёл в Сочи. Спортсмен завоевал две золотые награды.
«Выступать дома всегда приятно. Учитывая, что на этой трассе я соревновался всего во второй раз, удалось показать высший пилотаж. Обе гонки были одинаково сложными, но в спринте всё же пришлось потяжелее. Он открывал программу соревнований, и было важно не просто показать хороший результат, а именно выиграть. Завоевать медаль на чемпионате мира само по себе классно, но перед родными трибунами хотелось подняться на верхнюю ступень пьедестала.
После победы в спринте меня стали считать главным претендентом на медаль во второй гонке. Все увидели, на что я способен, и спрос был уже совершенно другой. Соперники, кстати, даже в шутку называли меня хитрецом. Дескать, в тренировочных заездах специально показал не самое лучшее время, а потом взял и всех обыграл.
К каждой гонке подхожу с боевым настроением, но в санном спорте не всё зависит от тебя. Последние несколько этапов Кубка мира проходили под снегом и дождём, что доставляло дополнительные сложности. В Сочи же погода была превосходной: чистый лёд и домашняя трасса вкупе с ясной головой помогли показать отличный результат.
Две золотые медали главного старта сезона — заслуга всей команды, которая мне помогала: механиков, семьи и болельщиков, не жалевших голосовые связки на трибунах. Ну и я проехал неплохо.
Медали накануне чемпионата мира на грудь себе не вешал. Даже не думал во что бы то ни стало выигрывать золото. Была одна задача – сделать максимально чистые заезды. Понимал, если это удастся, на подиум точно поднимусь. Так в итоге и вышло. Все три спуска получились очень удачными. Жаль, в эстафете не сумел выступить, но свою программу выполнил по-максимуму", — цитирует Репилова официальный сайт Олимпийского комитета России.
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