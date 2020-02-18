Кокорин в «Сочи», гол Кучерова в овертайме и другие важные новости дня

1. Нападающий «Зенита» Александр Кокорин официально перешёл в «Сочи» на правах аренды и уже сделал дубль в товарищеском матче с московским «Динамо».

2. «Манчестер Юнайтед» обыграл «Челси» в матче 26-го тура чемпионата Англии со счётом 2:0, голы забили Антони Марсьяль и Гарри Магуайр. Лондонцы тоже забили два мяча в ворота соперника, но оба они были отменены из-за VAR.

3. «Милан» одержал победу над «Торино» в игре 24-го тура Серии А со счётом 1:0, единственный мяч на счету Анте Ребича. Таким образом, «Милан» не проигрывает дома в девятом матче подряд.

4. Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров забросил победную шайбу своей команды в овертайме матча с «Колорадо Эвеланш».

5. «Барселона», ищущая замену травмированным Луису Суаресу и Усману Дембеле, может в ближайшее время подпиать контракт с датским нападающим Мартином Брэтуэйтом из «Леганеса».

6. Нападающий «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси получил награду Laureus World Sports Awards в номинации «Спортсмен года». Он разделил престижный приз с гонщиком Формулы-1 Льюисом Хэмилтоном.



7. У входа на Центральный рынок Калининграда был убит двукратный чемпион СССР по горнолыжному спорту Вадим Янголенко. Уроженец Красноярска выиграл золото в слаломе на чемпионате СССР в 1985 и 1989 годах.

8. Матч 26-го тура испанской Примеры «Реал» — «Барселона» в прямом эфире покажет Первый канал. Встреча состоится в воскресенье, 1 марта, на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде.

9. Российский нападающий испанской «Сельты» Фёдор Смолов в эфире «Вечернего Урганта» рассказал о голе в ворота мадридского «Реала».

10. Голкипер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский признан второй звездой недели в НХЛ.



