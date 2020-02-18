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В Швеции открыто новое дело о допинге у легкоатлета

В Швеции открыто новое дело о допинге у легкоатлета
Другие / Лёгкая атлетика 0

Шведская федерация лёгкой атлетики на своём официальном сайте сообщила о новом допинговом случае. Имя спортсмена не называется, но предполагается, что он завоевал медаль на шведских соревнованиях. Название запрещённого препарата, обнаруженного у атлета, также не раскрывается. Известно лишь, что спортсмен не выступает за сборную Швеции, так как не является гражданином страны, однако представляет один из шведских клубов.

«Это очень неприятно. Мы стараемся как можно лучше разобраться в ситуации. Нам важно проводить антидопинговую работу вне зависимости от достижений спортсмена», — сказал глава федерации Юхан Сторакерс.

Ранее в применении допинга были уличены два шведских спортсмена — призёр Олимпийских игр по борьбе Йенни Франссон и чемпион Европы 2019 года по кроссу Робел Фсиха.

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