Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Другие / Новости /

Йохауг — о трассе спринта на «Ски Туре»: нужно будет ехать в гору? Чёрт, я счастлива!

Йохауг — о трассе спринта на «Ски Туре»: нужно будет ехать в гору? Чёрт, я счастлива!
Другие / Лыжный спорт 0

Лидер общего зачёта Кубка мира по лыжным гонкам норвежка Терезе Йохауг призналась, что была удивлена трассой спринта на этапе «Ски Тура» в Эре (Швеция). Гонка состоится сегодня, 18 февраля.

«Я не буду жаловаться. Сочувствую спринтерам. Это не спринт. Нужно будет ехать в гору? Чёрт, я счастлива!» — приводит слова Йохауг NRK.

15 февраля Йохауг выиграла гонку на 10 км на первом этапе «Ски Тура», а на следующий день стала лучшей в гонке преследования.

Вчера, 17 февраля, стало известно, что лидер сборной России Наталья Непряева снялась с многодневки из-за болезни. Россиянка занимает второе место в общем зачёте Кубка мира. По информации СМИ, Непряева простудилась в Москве, куда приезжала для оформления визы на североамериканские этапы, которыми завершится Кубок мира.

«Фигово всё». Лидер сборной России Непряева неожиданно снялась со «Ски Тура»
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020