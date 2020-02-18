Йохауг — о трассе спринта на «Ски Туре»: нужно будет ехать в гору? Чёрт, я счастлива!

Лидер общего зачёта Кубка мира по лыжным гонкам норвежка Терезе Йохауг призналась, что была удивлена трассой спринта на этапе «Ски Тура» в Эре (Швеция). Гонка состоится сегодня, 18 февраля.

«Я не буду жаловаться. Сочувствую спринтерам. Это не спринт. Нужно будет ехать в гору? Чёрт, я счастлива!» — приводит слова Йохауг NRK.



15 февраля Йохауг выиграла гонку на 10 км на первом этапе «Ски Тура», а на следующий день стала лучшей в гонке преследования.

Вчера, 17 февраля, стало известно, что лидер сборной России Наталья Непряева снялась с многодневки из-за болезни. Россиянка занимает второе место в общем зачёте Кубка мира. По информации СМИ, Непряева простудилась в Москве, куда приезжала для оформления визы на североамериканские этапы, которыми завершится Кубок мира.