Устюгов снялся со «Ски Тура»

Тренер сборной России Маркус Крамер сообщил, что лыжник Сергей Устюгов снялся с многодневки «Ски Тур» из-за проблем со здоровьем. Вчера, 17 февраля, появилась информация, что 27-летнего спортсмена беспокоят проблемы с дыханием и боли в груди. Сегодня в Эре (Швеция) состоится спринт свободным стилем. В общем зачёте многодневки Устюгов занимал 21-е место после двух гонок.



«Сергей не сможет сегодня стартовать из-за болезни. У него сильный кашель. Сегодня он улетает на лечение в Россию», — приводит слова Крамера РИА «Новости».



Ранее стало известно, что лидер женской сборной России Наталья Непряева также снялась со «Ски Тура» из-за плохого самочувствия. «Ски Тур» проходит в рамках этапов Кубка мира в Эстерсунде и Эре (Швеция) и Мерокере и Тронхейме (Норвегия). Соревнования завершатся 23 февраля.

Устюгов может сняться со «Ски Тура»