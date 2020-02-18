Гонка через границу в «Ски Туре»-2020 не будет отменена

Масс-старт свободным стилем протяжённостью 38 км из Сторлиена (Швеция) в Мерокер (Норвегия), запланированный в рамках «Ски Тура» на 20 февраля, не будет заменён гонкой на 15 км в Мерокере, сообщает NTB. Ранее появилась информация, что формат соревнований может быть изменён из-за неблагоприятных погодных условий.

Гонка между странами рассматривается как самое яркое событие лыжной многодневки. Судьба старта решилась вчера, 17 февраля, на встрече организаторов с представителями Международной федерации лыжного спорта.

При этом FIS подчёркивает, что некоторые коррективы могут быть внесены в случае внезапных изменений погоды. Сегодня на этапе в Эре (Швеция) пройдут спринтерские гонки. «Ски Тур» завершится 23 февраля.

Погода может лишить «Ски Тур» захватывающей гонки через границу