Гонка через границу в «Ски Туре»-2020 не будет отменена
Масс-старт свободным стилем протяжённостью 38 км из Сторлиена (Швеция) в Мерокер (Норвегия), запланированный в рамках «Ски Тура» на 20 февраля, не будет заменён гонкой на 15 км в Мерокере, сообщает NTB. Ранее появилась информация, что формат соревнований может быть изменён из-за неблагоприятных погодных условий.
Гонка между странами рассматривается как самое яркое событие лыжной многодневки. Судьба старта решилась вчера, 17 февраля, на встрече организаторов с представителями Международной федерации лыжного спорта.
При этом FIS подчёркивает, что некоторые коррективы могут быть внесены в случае внезапных изменений погоды. Сегодня на этапе в Эре (Швеция) пройдут спринтерские гонки. «Ски Тур» завершится 23 февраля.
Погода может лишить «Ски Тур» захватывающей гонки через границу
Устюгов снялся со «Ски Тура»
Читайте также
- 18 февраля 2020
-
12:53
-
12:13
-
11:44
-
11:09
-
10:59
-
10:53
-
10:43
-
10:27
-
10:08
-
08:45
-
08:39
-
00:48
-
00:14
-
00:04
- 17 февраля 2020
-
23:46
-
22:25
-
22:25
-
22:05
-
20:41
-
20:19
-
19:38
-
19:05
-
19:00
-
18:35
-
18:34
-
17:59
-
17:35
-
17:15
-
15:35
-
13:25
-
13:15
-
12:29
-
09:20
-
09:11
-
09:05
Партнерский контент