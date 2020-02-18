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Олимпийская чемпионка Сотникова госпитализирована и прооперирована

Олимпийская чемпионка Сотникова госпитализирована
Олимпийская чемпионка Сотникова госпитализирована и прооперирована
Другие / Фигурное катание 0

Олимпийская чемпионка 2014 года, российская фигуристка Аделина Сотникова была госпитализирована в Городскую клиническую больницу № 67 им. Л.А. Ворохобова, сообщает Sport24. Спортсменку заметили в клинике сидящей в шейном воротнике.

Причины госпитализации скрываются окружением фигуристки. По информации источника, 23-летняя Сотникова не первый день находится в больнице, ей сделали операцию. Агент фигуристки Мария Шашина от комментариев отказалась, а друзья Аделины сообщили, что спортсменка в своём «инстаграме» публикует фотографии, сделанные некоторое время назад.

Сотникова — двукратный серебряный призёр чемпионатов Европы (2013, 2014), чемпионка мира среди юниоров 2011 года, четырёхкратная чемпионка России. В последний раз Аделина выступала в официальных соревнованиях в сезоне-2015/2016.

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