Стал известен окончательный список кандидатов на пост президента ВФЛА
Стал известен окончательный список кандидатов на пост президента Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА). Об этом сообщили на официальном сайте ВФЛА.
В список вошли член совета директоров Объединённой авиастроительной корпорации Евгений Юрченко, глава федерации лёгкой атлетики Москвы Олег Курбатов, олимпийский чемпион 2004 года в беге на 800 м и главный тренер сборной России Юрий Борзаковский и спортивный менеджер Михаил Гусев.
Ранее руководство ВФЛА подало в отставку и передало рабочей группе Олимпийского комитета России полномочия по взаимодействию с World Athletics, AIU, рабочей группой World Athletics и другими международными организациями, а также по проведению внеочередной выборной конференции ВФЛА, намеченной на 28 февраля.
Читайте также
- 18 февраля 2020
-
17:18
-
16:51
-
16:04
-
13:49
-
12:53
-
12:13
-
11:44
-
11:09
-
10:59
-
10:53
-
10:43
-
10:27
-
10:08
-
08:45
-
08:39
-
00:48
-
00:14
-
00:04
- 17 февраля 2020
-
23:46
-
22:25
-
22:25
-
22:05
-
20:41
-
20:19
-
19:38
-
19:05
-
19:00
-
18:35
-
18:34
-
17:59
-
17:35
-
17:15
-
15:35
-
13:25
-
13:15
Партнерский контент