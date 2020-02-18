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Стал известен окончательный список кандидатов на пост президента ВФЛА

Стал известен окончательный список кандидатов на пост президента ВФЛА
Другие / Лёгкая атлетика 0

Стал известен окончательный список кандидатов на пост президента Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА). Об этом сообщили на официальном сайте ВФЛА.

В список вошли член совета директоров Объединённой авиастроительной корпорации Евгений Юрченко, глава федерации лёгкой атлетики Москвы Олег Курбатов, олимпийский чемпион 2004 года в беге на 800 м и главный тренер сборной России Юрий Борзаковский и спортивный менеджер Михаил Гусев.

Ранее руководство ВФЛА подало в отставку и передало рабочей группе Олимпийского комитета России полномочия по взаимодействию с World Athletics, AIU, рабочей группой World Athletics и другими международными организациями, а также по проведению внеочередной выборной конференции ВФЛА, намеченной на 28 февраля.

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