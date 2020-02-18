Российский штангист Ловчев перенёс операцию

Российский штангист Алексей Ловчев был успешно прооперирован по поводу травмы локтя. Спортсмен вернулся в спорт в конце декабря после того, как закончилась его дисквалификация за нарушение антидопинговых правил.

«Операция была вчера, всё прошло хорошо, состояние нормальное. Сейчас ещё нахожусь в больнице. О сроках восстановления пока ничего сказать не могу», — приводит слова Ловчева ТАСС.

30-летний тяжелоатлет травмировал локоть во время Кубка России по тяжёлой атлетике. Турнир прошёл в начале февраля в Санкт-Петербурге.

Ранее главный тренер мужской сборной России Олег Писаревский сообщил, что Ловчев из-за повреждения пропустит домашний чемпионат Европы. Соревнования состоятся в Москве с 2 по 12 апреля.