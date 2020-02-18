Норвежка Йохауг победила в спринте в гору свободным стилем на «Ски Туре»
Норвежская лыжница Терезе Йохауг одержала победу в спринте в гору свободным стилем на третьем этапе многодневки «Ски Тур».
Второе место заняла ещё одна норвежка Хейди Венг. Призовую тройку замкнула её соотечественница Астрид Якобсен.
Лыжные гонки. «Ски Тур». Оре, Швеция
Женщины. Спринт, свободный стиль
1. Терезе Йохауг (Норвегия) — 2.27,56
2. Хейди Венг (Норвегия) — +1,73
3. Астрид Якобсен (Норвегия) — +2,47
4. Йонна Сундлинг (Швеция) — +5,01
5. Надине Фендрих (Швейцария) — +6,22
6. Линн Сван (Швеция) — +6,98.
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