Клебо одержал победу в спринте свободным стилем на третьем этапе «Ски Тура»

Закончилась мужская спринтерская гонка свободным стилем на третьем этапе «Ски Тура», который проходит в Оре (Швеция). Победу одержал норвежец Йоханнес Хёсфлот Клебо.

Второе место занял итальянец Федерико Пеллегрино. Бронзовым призёром стал француз Рено Же.

Лыжные гонки. «Ски Тур». Третий этап. Оре, Швеция

Мужчины. Спринт, свободный стиль

1. Йоханнес Хёсфлот Клебо (Норвегия) — 2.02,63

2. Федерико Пеллегрино (Италия) — +2,39

3. Рено Же (Франция) — +3,70

4. Пол Голдберг (Норвегия) — +14,46

5. Лука Шанава (Франция) — +26,39

6. Эрик Вальнес (Норвегия) — +1.05,62.

Напомним, Большунов не смог выйти в финал. В полуфинале россиянин упал из-за столкновения с Сименом Хегстадом Крюгером. Представитель Норвегии неожиданно начал смещаться в сторону россиянина, и оба упали. Александр потерял много времени и в итоге не смог пробиться в финальную гонку, несмотря на мощный рывок в концовке. Крюгер спокойно дошёл до финиша последним.