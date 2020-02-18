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Большунов обвинил сборную Норвегии в нечестной игре

Большунов обвинил сборную Норвегии в нечестной игре
Другие / Лыжный спорт 0

Российский лыжник Александр Большунов остался недоволен полуфинальным забегом в спринте свободным стилем на третьем этапе «Ски Тура». Он не смог выйти в финал.

«Считаю, это несправедливо. Похоже, норвежская команда ведёт нечестную игру. Он упал прямо мне под ноги. Если они хотят побеждать вот так — хорошо, но выглядит это несправедливо.

Показалось, что там было более чем достаточно места, Не было никаких причин падать мне на лыжи. Не помню, когда я в последний раз был так зол. Все остальные гонки были хорошими и честными, но не сегодняшняя», — цитирует Большунова NRK.

Большунов не пробился в финал мужского спринта, пострадав из-за контакта с норвежцем Сименом Хегстадом Крюгером. Представитель Норвегии неожиданно начал смещаться в сторону россиянина, и оба упали. Александр потерял много времени и в итоге не смог пробиться в финальную гонку, несмотря на мощный рывок в концовке. Крюгер спокойно дошёл до финиша последним.

Большунов не смог выйти в финал горного спринта. Его сбил норвежец Крюгер
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