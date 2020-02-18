Йохауг одержала 85-ю победу на Кубке мира и впервые в карьере выиграла спринт
Норвежка Терезе Йохауг выиграла спринт в гору свободным стилем на третьем этапе многодневки «Ски Тура». Лыжница победила в таком виде соревнований впервые в карьере. Ранее она никогда не выходила в финал спринтерской гонки.
В Эре (Швеция) Йохауг одержала 85-ю победу в Кубке мира по лыжным гонкам. Второе место в спринте заняла ещё одна норвежка, Хейди Венг. Призовую тройку замкнула её соотечественница Астрид Якобсен. Четвёртой стала представительница Швеции Йонна Сундлинг, пятой — Надине Фендрих из Швейцарии, шестой — шведка Линн Сван.
Двукратная олимпийская чемпионка, чемпионка мира норвежская лыжница Ингвильд Флугстад Эстберг накануне спринтерской гонки призвала ставить деньги именно на победу Йохауг.
Норвежка Йохауг победила в спринте в гору свободным стилем на «Ски Туре»
Эстберг — о спринте на «Ски Туре»: ставлю все деньги на Йохауг
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