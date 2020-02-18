Йохауг одержала 85-ю победу на Кубке мира и впервые в карьере выиграла спринт

Норвежка Терезе Йохауг выиграла спринт в гору свободным стилем на третьем этапе многодневки «Ски Тура». Лыжница победила в таком виде соревнований впервые в карьере. Ранее она никогда не выходила в финал спринтерской гонки.

В Эре (Швеция) Йохауг одержала 85-ю победу в Кубке мира по лыжным гонкам. Второе место в спринте заняла ещё одна норвежка, Хейди Венг. Призовую тройку замкнула её соотечественница Астрид Якобсен. Четвёртой стала представительница Швеции Йонна Сундлинг, пятой — Надине Фендрих из Швейцарии, шестой — шведка Линн Сван.

Двукратная олимпийская чемпионка, чемпионка мира норвежская лыжница Ингвильд Флугстад Эстберг накануне спринтерской гонки призвала ставить деньги именно на победу Йохауг.

Норвежка Йохауг победила в спринте в гору свободным стилем на «Ски Туре»