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Тутберидзе: читаю якобы мои интервью. Неужели нельзя нормально перевести?

Тутберидзе: читаю якобы мои интервью. Неужели нельзя нормально перевести?
Другие / Фигурное катание 0

Тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе осталась недовольна тем, как российские журналисты трактовали её слова в интервью японскому телеканалу TV Asahi.

«Трудности перевода. Читаю якобы мои интервью и даюсь диву. Неужели нельзя нормально перевести, чтобы не искажалась суть сказанного? Это и есть причинно-следственная связь, почему не хочу общаться со СМИ», — написала Тутберидзе в «Инстаграме».

Ранее подопечные Тутберидзе успешно выступили на чемпионате Европы в Граце (Австрия). Алёна Косторная выиграла турнир в женском одиночном катании. Анна Щербакова стала серебряным призёром, Александра Трусова завоевала бронзовую медаль.

На соревнованиях в Граце российские фигуристы повторили рекорд СССР по количеству медалей на чемпионате Европы — впервые с 1986 года спортсменам удалось завоевать 10 медалей континентального первенства (4 золотые, 3 серебряные и 3 бронзовые).

Запись доступна на странице Тутберидзе в «Инстаграме».

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