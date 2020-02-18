Клебо: Большунов злится и думает, что его атаковали. Надеемся, он с этим справится

Норвежский лыжник Йоханнес Хёсфлот Клебо прокомментировал падение Александра Большунова в полуфинальном забеге в спринте свободным стилем на третьем этапе «Ски Тура». По этой причине россиянину не удалось выйти в финал.

«Конечно, Большунов раздражён. Он злится и думает, что его атаковали. Надеемся, он с этим справится.

Раздражённый и злой Большунов теперь поедет очень быстро. Поэтому в четверг будет интересная гонка», — приводит слова Клебо VG.

Большунов не пробился в финал мужского спринта, пострадав из-за контакта с норвежцем Сименом Хегстадом Крюгером. Представитель Норвегии неожиданно начал смещаться в сторону россиянина, и оба упали. Александр потерял много времени и в итоге не смог пробиться в финальную гонку, несмотря на мощный рывок в концовке. Крюгер спокойно дошёл до финиша последним.

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