Загитова: мой лучший друг — собака Масару

Олимпийская чемпионка, российская фигуристка Алина Загитова сообщила, что она в восторге от своей собаки Масару.
Масару — собака породы акита-ину. Японцы подарили её Загитовой после победы на Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане.
«Собака Масару — это моё всё. Она ласковая, активная, всегда играет со мной. Это мой лучший друг.
У меня друзей не очень много. Со мной живут кошка, шиншилла и, конечно, Масару. Это мои самые любимые друзья.
Я благодарна Японии за такой чудесный подарок. Мы назвали щенка Масару. В переводе с японского это означает «победа». Я много гуляю с Масару. Она приносить радость и дарит прекрасное настроение. В «Инстаграме» я показываю, как она растёт», — сказала Загитова в документальном фильме «Королева Алина» на японском телевидении.
Загитова приостановила карьеру в декабре 2019 года после финала Гран-при.
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