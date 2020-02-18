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Загитова: мой лучший друг — собака Масару

Загитова: мой лучший друг — собака Масару
Другие / Фигурное катание 0

Олимпийская чемпионка, российская фигуристка Алина Загитова сообщила, что она в восторге от своей собаки Масару.

Масару — собака породы акита-ину. Японцы подарили её Загитовой после победы на Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане.

«Собака Масару — это моё всё. Она ласковая, активная, всегда играет со мной. Это мой лучший друг.

У меня друзей не очень много. Со мной живут кошка, шиншилла и, конечно, Масару. Это мои самые любимые друзья.

Я благодарна Японии за такой чудесный подарок. Мы назвали щенка Масару. В переводе с японского это означает «победа». Я много гуляю с Масару. Она приносить радость и дарит прекрасное настроение. В «Инстаграме» я показываю, как она растёт», — сказала Загитова в документальном фильме «Королева Алина» на японском телевидении.

Загитова приостановила карьеру в декабре 2019 года после финала Гран-при.

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