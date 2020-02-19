Загитова: после Олимпиады 2018 года я будто перегорела

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию россиянка Алина Загитова отметила, что решение о приостановке карьеры она приняла после длительных консультаций с тренером Этери Тутберидзе.
«Решение о приостановке карьеры было принято не спонтанно. Мы много общались по этому поводу с Этери. И сделали вывод, что мне надо немного отдохнуть.
Такое чувство, будто я перегорела. После Олимпиады 2018 года практически не отдыхала. Так и пришли к такому решению. Надеюсь, мне удастся сохранить свою форму», — сказала Загитова в документальном фильме «Королева Алина» на японском телевидении.
Загитова приостановила карьеру в декабре 2019 года после финала Гран-при. Фигуристка отказалась от участия в чемпионате России, где проходил отбор на чемпионаты Европы и мира. Фигуристка выступает в шоу, готовится к сдаче ЕГЭ и поступлению в вуз.
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