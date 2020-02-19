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Клебо сократил отставание от Большунова в общем зачёте Кубка мира до 482 очков

Клебо сократил отставание от Большунова в общем зачёте Кубка мира до 482 очков
Другие / Лыжный спорт 0

Норвежский лыжник Йоханнес Хёсфлот Клебо сократил отставание от лидирующего в общем зачёте Кубка мира россиянина Александра Большунова до 482 очков.

Ранее Клебо на третьем этапе «Ски Тура» выиграл спринт. Большунов из-за падения не смог пройти в финал.

Лыжные гонки. Кубок мира. Общий зачёт

1. Александр Большунов (Россия) – 1760
2. Йоханнес Хёсфлот Клебо (Норвегия) – 1278.
3. Сьюр Рёте (Норвегия) – 992.
4. Сергей Устюгов (Россия) – 896.
5. Ийво Нисканен (Финляндия) – 890.
6. Поль Гульберг (Норвегия) – 802.
7. Симен Хегстад Крюгер (Норвегия) – 791…
9. Андрей Мельниченко (Россия) – 529…
13. Андрей Ларьков (Россия) – 424…
14. Денис Спицов (Россия) – 419...
17. Артём Мальцев (Россия) – 377...
25. Глеб Ретивых (Россия) — 262.

Клебо: Большунов злится и думает, что его атаковали. Надеемся, он с этим справится
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