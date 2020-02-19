Клебо сократил отставание от Большунова в общем зачёте Кубка мира до 482 очков

Норвежский лыжник Йоханнес Хёсфлот Клебо сократил отставание от лидирующего в общем зачёте Кубка мира россиянина Александра Большунова до 482 очков.

Ранее Клебо на третьем этапе «Ски Тура» выиграл спринт. Большунов из-за падения не смог пройти в финал.

Лыжные гонки. Кубок мира. Общий зачёт



1. Александр Большунов (Россия) – 1760

2. Йоханнес Хёсфлот Клебо (Норвегия) – 1278.

3. Сьюр Рёте (Норвегия) – 992.

4. Сергей Устюгов (Россия) – 896.

5. Ийво Нисканен (Финляндия) – 890.

6. Поль Гульберг (Норвегия) – 802.

7. Симен Хегстад Крюгер (Норвегия) – 791…

9. Андрей Мельниченко (Россия) – 529…

13. Андрей Ларьков (Россия) – 424…

14. Денис Спицов (Россия) – 419...

17. Артём Мальцев (Россия) – 377...

25. Глеб Ретивых (Россия) — 262.