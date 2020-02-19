Россиянка Непряева сохраняет вторую строчку в общем зачёте Кубка мира по лыжным гонкам

Российская лыжница Наталья Непряева сохранила второе место в общем зачёте Кубка мира после спринтерской гонки на третьем этапе «Ски Тура».

Ранее спринт выиграла норвежка Терезе Йохауг. Она победила в таком виде соревнований впервые в карьере. Ранее Йохауг никогда не выходила в финал спринтерской гонки.

Третьей в общем зачёте идёт норвежка Хейди Венг.

Лыжные гонки. Кубок мира. Общий зачёт. Женщины



1. Терезе Йохауг (Норвегия) — 1840.

2. Наталья Непряева (Россия) — 1260.

3. Хейди Венг (Норвегия) — 1260.

4. Астрид Якобсен (Норвегия) – 952.

5. Джессика Диггинс (США) – 900…

40. Яна Кирпиченко (Россия) – 116…

42. Алиса Жамбалова (Россия) – 107…

56. Лидия Дуркина (Россия) – 54...

57. Анна Нечаевская (Россия) – 53…

59. Нина Дуботолкина (Россия) – 50.