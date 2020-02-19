Россиянка Непряева сохраняет вторую строчку в общем зачёте Кубка мира по лыжным гонкам
Российская лыжница Наталья Непряева сохранила второе место в общем зачёте Кубка мира после спринтерской гонки на третьем этапе «Ски Тура».
Ранее спринт выиграла норвежка Терезе Йохауг. Она победила в таком виде соревнований впервые в карьере. Ранее Йохауг никогда не выходила в финал спринтерской гонки.
Третьей в общем зачёте идёт норвежка Хейди Венг.
Лыжные гонки. Кубок мира. Общий зачёт. Женщины
1. Терезе Йохауг (Норвегия) — 1840.
2. Наталья Непряева (Россия) — 1260.
3. Хейди Венг (Норвегия) — 1260.
4. Астрид Якобсен (Норвегия) – 952.
5. Джессика Диггинс (США) – 900…
40. Яна Кирпиченко (Россия) – 116…
42. Алиса Жамбалова (Россия) – 107…
56. Лидия Дуркина (Россия) – 54...
57. Анна Нечаевская (Россия) – 53…
59. Нина Дуботолкина (Россия) – 50.
Йохауг одержала 85-ю победу на Кубке мира и впервые в карьере выиграла спринт
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