Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Другие / Новости /

Россиянка Непряева сохраняет вторую строчку в общем зачёте Кубка мира по лыжным гонкам

Россиянка Непряева сохраняет вторую строчку в общем зачёте Кубка мира по лыжным гонкам
Другие / Лыжный спорт 0

Российская лыжница Наталья Непряева сохранила второе место в общем зачёте Кубка мира после спринтерской гонки на третьем этапе «Ски Тура».

Ранее спринт выиграла норвежка Терезе Йохауг. Она победила в таком виде соревнований впервые в карьере. Ранее Йохауг никогда не выходила в финал спринтерской гонки.

Третьей в общем зачёте идёт норвежка Хейди Венг.

Лыжные гонки. Кубок мира. Общий зачёт. Женщины

1. Терезе Йохауг (Норвегия) — 1840.
2. Наталья Непряева (Россия) — 1260.
3. Хейди Венг (Норвегия) — 1260.
4. Астрид Якобсен (Норвегия) – 952.
5. Джессика Диггинс (США) – 900…
40. Яна Кирпиченко (Россия) – 116…
42. Алиса Жамбалова (Россия) – 107…
56. Лидия Дуркина (Россия) – 54...
57. Анна Нечаевская (Россия) – 53…
59. Нина Дуботолкина (Россия) – 50.

Йохауг одержала 85-ю победу на Кубке мира и впервые в карьере выиграла спринт
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020