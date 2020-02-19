«Немного переработала». Сотникова рассказала о перенесённой операции

Олимпийская чемпионка 2014 года, российская фигуристка Аделина Сотникова рассказала о состоянии здоровья после перенесённой операции.
«Уважаемые мои и любимые болельщики. Большое спасибо за ваше искреннее беспокойство за моё здоровье. Со мной уже всё хорошо. Операция прошла успешно и я в надежных руках. Немного переработала. Впереди ещё реабилитация, но я справлюсь и надеюсь, совсем скоро мы увидимся с вами», — написала Сотникова в своём «инстаграме».
Ранее сообщалось, что Сотникова была госпитализирована в Городскую клиническую больницу № 67 им. Л.А. Ворохобова.
Сотникова — двукратный серебряный призёр чемпионатов Европы (2013, 2014), чемпионка мира среди юниоров 2011 года, четырёхкратная чемпионка России. В последний раз Аделина выступала в официальных соревнованиях в сезоне-2015/2016.
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