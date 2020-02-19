Большунов — о падении после столкновения с норвежцем: буду злее

Российский лыжник Александр Большунов прокомментировал своё падение в полуфинале спринта на этапе «Ски Тура» в Эре (Швеция). Лидер Кубка мира споткнулся об упавшего норвежца Симена Хегстада Крюгера, из-за чего не смог пробиться в финал.

«Если никаких изменений в расписании, отмены гонки не будет и мы действительно завтра проедем гонку на 38 км, то падение не окажет никакого влияния на итоговый результат. Скажу даже так: я буду злее», — приводит слова Большунова NRK.

Победителем спринта стала норвежец Йоханнес Хёсфлот Клебо. По итогам гонки он сократил отставание от Большунова в общем зачёте Кубка мира до 482 очков.

Ранее сообщалось, что масс-старт свободным стилем протяжённостью 38 км из Сторлиена (Швеция) в Мерокер (Норвегия), запланированный в рамках «Ски Тура» на 20 февраля, не будет заменён гонкой на 15 км в Мерокере.