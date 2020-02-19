Большунов — о падении после столкновения с норвежцем: буду злее

Российский лыжник Александр Большунов прокомментировал своё падение в полуфинале спринта на этапе «Ски Тура» в Эре (Швеция). Лидер Кубка мира споткнулся об упавшего норвежца Симена Хегстада Крюгера, из-за чего не смог пробиться в финал.
«Если никаких изменений в расписании, отмены гонки не будет и мы действительно завтра проедем гонку на 38 км, то падение не окажет никакого влияния на итоговый результат. Скажу даже так: я буду злее», — приводит слова Большунова NRK.
Победителем спринта стала норвежец Йоханнес Хёсфлот Клебо. По итогам гонки он сократил отставание от Большунова в общем зачёте Кубка мира до 482 очков.
Ранее сообщалось, что масс-старт свободным стилем протяжённостью 38 км из Сторлиена (Швеция) в Мерокер (Норвегия), запланированный в рамках «Ски Тура» на 20 февраля, не будет заменён гонкой на 15 км в Мерокере.
- 19 февраля 2020
-
09:55
-
09:43
-
09:17
-
08:30
-
02:42
-
00:54
-
00:42
-
00:01
- 18 февраля 2020
-
23:51
-
23:27
-
23:01
-
22:35
-
21:58
-
20:39
-
20:35
-
20:15
-
19:59
-
19:48
-
19:43
-
17:18
-
16:51
-
16:04
-
13:49
-
12:53
-
12:13
-
11:44
-
11:09
-
10:59
-
10:53
-
10:43
-
10:27
-
10:08
-
08:45
-
08:39
-
00:48