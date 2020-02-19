Тренер — о падении Туктамышевой с четверного: это только Плющенко гениальный

Тренер по фигурному катанию Ольга Григорьева, которая работала с российским фигуристом Дмитрием Алиевым, проанализировала ошибки чемпионки мира и Европы Елизаветы Туктамышевой, ранее исполнившей прыжок в четыре оборота на чемпионате России.
«Лиза поторопилась, нервничала, из-за этого укоротила заход. У каждого прыжка есть ритм и своя геометрия. Ускоришь ритм на начальной стадии — собьётся весь дальнейший сценарий. Это только Плющенко был гениальный — мог хоть через голову перевернуться и всё равно выехать из прыжка. В соревновательных условиях фигуристы часто себя накручивают, торопятся поскорее сделать самый сложный элемент. Именно это с Лизой и произошло. Но я уверена, она доработает свой квад и выполнит его блестяще. У девочки фантастический прыжковый талант.
Что нужно для покорения четверного прыжка? Экстраданные от природы: феноменально высокий прыжок и большая реактивность. Ребёнок должен быть сумасшедший на всю голову: чтобы не боялся падать, вообще отсутствовал инстинкт самосохранения. Тренер должен контролировать весь процесс изучения прыжка и минимизировать риск травмы, а родители, даже если наблюдают за тренировкой, — уважать решение своего ребёнка идти на жертвы", — цитирует Григорьеву «Матч ТВ».
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