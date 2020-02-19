Агент Сотниковой: жизни Аделины ничего не угрожает

Мария Шашина, агент олимпийской чемпионки по фигурному катанию Аделины Сотниковой, отметила, что спортсменка перенесла очень серьёзную операцию.

Ранее сообщалось, что 23-летняя фигуристка была госпитализирована в Городскую клиническую больницу № 67 им. Л.А. Ворохобова.

«Уважаемые друзья, болельщики и все сочувствующие. Мы искренне благодарим вас за огромное количество слов поддержки, которые мы получили за последние сутки! Аделина действительно сейчас госпитализирована, она перенесла очень серьёзную операцию, и её ждёт долгий путь реабилитации и восстановления. Её жизни ничего не угрожает и чувствует она себя удовлетворительно», — написала Шашина в «Инстаграме».

Сотникова — двукратный серебряный призёр чемпионатов Европы (2013, 2014), чемпионка мира среди юниоров 2011 года, четырёхкратная чемпионка России. В последний раз Аделина выступала в официальных соревнованиях в сезоне-2015/2016.

«Немного переработала». Сотникова рассказала о перенесённой операции