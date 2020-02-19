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Большунов: хотелось бы, чтобы соперники больше не делали странных вещей

Большунов: хотелось бы, чтобы соперники больше не делали странных вещей
Другие / Лыжный спорт 0

Российский лыжник Александр Большунов, упавший в результате столкновения с норвежцем Сименом Хегстадом Крюгером в полуфинале спринта свободным стилем на «Ски Тура» в Эре (Швеция), рассказал, что хотел бы пожелать своим соперникам.

«Я всё ещё не могу этого понять. Просто невозможно понять, почему Симен оказался у меня под ногами на том повороте. Там было более чем достаточно места. Я с ним не говорил. Что бы мне хотелось ему сказать? Ничего особенного. Я уважаю всех своих соперников. Просто хотелось бы пожелать, чтобы соревнования дальше проходили в честной борьбе, и чтобы соперники больше не делали странных вещей», — приводит слова Большунова TV2.

В итоге Большунов не сумел пробиться в финал спринта. Победителем гонки стал норвежец Йоханнес Хёсфлот Клебо.

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