Ганус прокомментировал информацию, что РУСАДА закупало оборудование по завышенным ценам

Глава РУСАДА Юрий Ганус рассказал о скандале с покупкой оборудования бывшими топ-менеджерами организации по завышенным ценам.

«Есть расследование Baker Tilly, я не знаю, откуда они эту тему вытащили, вброс. Мы привлекли независимую организацию, они провели расследование. По итогам было заключение, мы его передали в правоохранительные органы. А дальше они вели своё расследование, его остановили, а мы оспариваем это, потому что видим, что есть отчёт. Нам непонятны те основания, по которым было приостановлено это дело. Все эти заявления появляются, потому что давно нет новой информации.

Очередное давление? Нет. Я говорил, что у нас три внутренних расследования, одно из них продолжается. Это не подстава, дело продолжается, о нём же давно известно! Может, это для них какая-то новость. В ленте новостей что-то нашли, но за другие СМИ я бы не стал отвечать. Я даю реальную информацию: это расследование было инициировано в 2017 году, в 2018 оно завершилось, и мы передали документы в МВД и прокуратуру. А дальше эти органы ведут свою работу, связанную с тем, что мы оспариваем о приостановке дела.

Что касается переплаты более 50%, то разница была достаточно существенной, 50% она соответствует. Я бы не стал дискутировать на эту тему, она сейчас неблагодарная», — приводит слова Гануса Sport24.